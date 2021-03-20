В Исландии извергается вулкан, который "спал" 900 лет

20 марта, 2021, 08:56

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, что в 30 км от столицы страны, города Рейкьявика. Об этом метеорологическая служба страны сообщила в ночь на субботу, 20 марта 2021 года, опубликовав в Twitter видео, на котором видно, как потоки раскаленной лавы стекают по склонам вулкана

В департаменте гражданской защиты и преодоления чрезвычайных ситуаций Исландии призвали не приближаться к вулкану и не мешать спасательным службам, которые работают вблизи места извержения. Также объявлен запрет на полеты в этом районе, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Вместе с тем, вулкан находится в относительно незаселенной части острова, и поэтому извержение пока не представляет угрозы для местного населения.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL - Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

Сейчас немало исландцев выкладывают в социальные сети фото и видео природного явления. Среди них и всемирно известная певица Бьорк.

Справка

По данным местных властей, Фаградальсфьядль не извергался около 900 лет. Однако в последнее время в районе его расположения увеличилась сейсмическая активность. По сравнению с 2020 годом она возросла на 900%, из-за чего эксперты оценивали вероятность извержения как очень высокую.

Всего на территории Исландии более 30 активных вулканов. В среднем извержения на острове случаются раз в пять лет. Кое-где они имеют ощутимые последствия не только для острова, но и для остального мира.

В апреле 2010 года извержение вулкана Ейяфятлайокудл привело к приостановке авиасообщения в Европе. Тогда было отменено более 100 тыс. авиарейсов.

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