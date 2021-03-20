В Исландии извергается вулкан, который "спал" 900 лет
В департаменте гражданской защиты и преодоления чрезвычайных ситуаций Исландии призвали не приближаться к вулкану и не мешать спасательным службам, которые работают вблизи места извержения. Также объявлен запрет на полеты в этом районе, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Вместе с тем, вулкан находится в относительно незаселенной части острова, и поэтому извержение пока не представляет угрозы для местного населения.
A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL- Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021
Сейчас немало исландцев выкладывают в социальные сети фото и видео природного явления. Среди них и всемирно известная певица Бьорк.
Справка
По данным местных властей, Фаградальсфьядль не извергался около 900 лет. Однако в последнее время в районе его расположения увеличилась сейсмическая активность. По сравнению с 2020 годом она возросла на 900%, из-за чего эксперты оценивали вероятность извержения как очень высокую.
Всего на территории Исландии более 30 активных вулканов. В среднем извержения на острове случаются раз в пять лет. Кое-где они имеют ощутимые последствия не только для острова, но и для остального мира.
В апреле 2010 года извержение вулкана Ейяфятлайокудл привело к приостановке авиасообщения в Европе. Тогда было отменено более 100 тыс. авиарейсов.
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