В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9, есть пострадавшие

20 марта, 2021, 17:50

В результате мощного землетрясения в японских префектурах Мияги и Иватэ пострадали по меньшей мере восемь человек

Об этом сообщает NHK в twitter.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу, 20 марта, у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. В результате подземных толчков травмы получили по меньшей мере восемь человек.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 60 км вблизи префектуры Мияги. Сначала было объявлено предупреждение о возможности образования цунами, но впоследствии его отменили.

Отмечается, что землетрясение не повлиял на режим работы АЭС, расположенных в префектурах Фукусима, Мияги и Ибараки.

Метеорологи предупредили, что в течение следующей недели в регионе могут произойти новые землетрясения.

Northeastern Japan was hit by a magnitude 6.9 earthquake at around 6 pm local time on Saturday. A tsunami advisory was issued for Miyagi Prefecture, but it was lifted about an hour and a half later. pic.twitter.com/udOLkAvbx9 - NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) March 20, 2021

Напомним, 13 февраля в Японии, у побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb