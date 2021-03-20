В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9, есть пострадавшие
Об этом сообщает NHK в twitter.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу, 20 марта, у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. В результате подземных толчков травмы получили по меньшей мере восемь человек.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 60 км вблизи префектуры Мияги. Сначала было объявлено предупреждение о возможности образования цунами, но впоследствии его отменили.
Отмечается, что землетрясение не повлиял на режим работы АЭС, расположенных в префектурах Фукусима, Мияги и Ибараки.
Метеорологи предупредили, что в течение следующей недели в регионе могут произойти новые землетрясения.
Northeastern Japan was hit by a magnitude 6.9 earthquake at around 6 pm local time on Saturday. A tsunami advisory was issued for Miyagi Prefecture, but it was lifted about an hour and a half later. pic.twitter.com/udOLkAvbx9- NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) March 20, 2021
- Напомним, 13 февраля в Японии, у побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.
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