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Espreso.tvМирВ Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9, есть пострадавшие

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9, есть пострадавшие


фото: Reuters
В результате мощного землетрясения в японских префектурах Мияги и Иватэ пострадали по меньшей мере восемь человек

Об этом сообщает NHK в twitter.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу, 20 марта, у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. В результате подземных толчков травмы получили по меньшей мере восемь человек.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 60 км вблизи префектуры Мияги. Сначала было объявлено предупреждение о возможности образования цунами, но впоследствии его отменили.

Отмечается, что землетрясение не повлиял на режим работы АЭС, расположенных в префектурах Фукусима, Мияги и Ибараки.

Метеорологи предупредили, что в течение следующей недели в регионе могут произойти новые землетрясения.

  • Напомним, 13 февраля в Японии, у побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

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