В МИД назвали ничтожным "указ" Путина о запрете украинцам владеть землей в Крыму

20 марта, 2021, 16:54

В Министерстве иностранных дел Украины осудили указ президента России Владимира Путина о запрете владеть иностранцам землей во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина .

По словам представителя МИД Олега Николенко, этот указ является юридически ничтожным.

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - сказал Николенко.

Он добавил, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

"Лишение украинский права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурации саммита в этом году", - добавил Николенко.

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