В МИД назвали ничтожным "указ" Путина о запрете украинцам владеть землей в Крыму
Об этом сообщает РБК-Украина .
По словам представителя МИД Олега Николенко, этот указ является юридически ничтожным.
"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - сказал Николенко.
Он добавил, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.
"Лишение украинский права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурации саммита в этом году", - добавил Николенко.
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