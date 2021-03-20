20 марта, 2021, 11:37

Сейсмологическая станция города Моа зарегистрировала на востоке Кубы несколько световых явлений

Как заявил руководитель кубинской Национальной сейсмологической службы Аранго Ариас, речь идет о падении метеорита, рассказывает Еспресо.TV .

"Наше оборудование зарегистрировало ударную волну, но сенсоры показали, что это был не наземный взрыв", - приводит его слова издание Cubadebate .

При этом местные жители заметили в небе вспышку красно-белого света, что сопровождалось сильным взрывом.

Sensor de relámpagos (GLM) del satélite GOES-East detecta el destello del posible meteorito que fue avistado en varias provincias orientales. Marcado por la cuadricula verde en una zona completamente desprovista de nubes. El color verde no corresponde al color del destello 1/2 pic.twitter.com/SLQPubc33X - Elier Pila Fariñas (@elierpf) March 20, 2021

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