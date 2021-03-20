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Espreso.tvМирНа Кубу упал метеорит

На Кубу упал метеорит

Сейсмологическая станция города Моа зарегистрировала на востоке Кубы несколько световых явлений

Как заявил руководитель кубинской Национальной сейсмологической службы Аранго Ариас, речь идет о падении метеорита, рассказывает Еспресо.TV .

"Наше оборудование зарегистрировало ударную волну, но сенсоры показали, что это был не наземный взрыв", - приводит его слова издание Cubadebate .

При этом местные жители заметили в небе вспышку красно-белого света, что сопровождалось сильным взрывом.

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