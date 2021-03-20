В Черное море вошли два боевых корабля ВМС США

20 марта, 2021, 22:22

В акваторию Черного моря вошли два боевых корабля ВМС США

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Американский эсминец Thomas Hudner, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, в субботу в 17:55 по Киеву, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря.

Ранее в субботу 6-й оперативный флот сообщил, что корабль направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акватории Черного моря. Ранее туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey, оснащенный как минимум 26 крылатыми ракетами Tomahawk.

Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner относятся к авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower. Сейчас другие корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море у побережья Турции.

Напомним, 17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит количество сил в Черном море из-за действий РФ .

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