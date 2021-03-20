В Черное море вошли два боевых корабля ВМС США
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Американский эсминец Thomas Hudner, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, в субботу в 17:55 по Киеву, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря.
Ранее в субботу 6-й оперативный флот сообщил, что корабль направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".
Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акватории Черного моря. Ранее туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey, оснащенный как минимум 26 крылатыми ракетами Tomahawk.
Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner относятся к авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower. Сейчас другие корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море у побережья Турции.
- Напомним, 17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит количество сил в Черном море из-за действий РФ .
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