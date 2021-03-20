В центре столицы в ДТП травмировался 7-летний ребенок

20 марта, 2021, 15:38

В Печерском районе Киева, на улице Мечникова, в результате ДТП травмировалась 7-летняя девочка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Мечникова в направлении метро Кловская. В противоположном направлении двигалась Honda CR-V.

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, по предварительным данным, в Honda находилось трое детей: две сидели на заднем сиденье, а один - на переднем пассажирском сиденье. В Toyota была только водитель.

В результате аварии травмировалась 7-летняя девочка. Ее осматривают медики. Остальные участники ДТП травм не получили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb