УПЛ: расписание матчей и трансляций 19-го тура чемпионата Украины по футболу

20 марта, 2021, 08:08

В 19-м туре украинской Премьер-лиги "Динамо" сыграет против "Руха", а "Шахтер" встретится со "Львовом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 18-м туре Премьер-лиги "Динамо" в Запорожье победило "Зарю" - 2:0, а "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" - 4:0.

Благодаря этим победам динамовцы и «горняки» увеличили отрыв от луганчан и черниговцев.

"Динамо" лидирует с 43 очками, "Шахтер" имеет 39 пунктов и идет вторым. "Заря" с 32 баллами - третья, а "Десна" с 30 очками - четвертая.

Чемпионат Украины по футболу

19-й тур

20 марта

14:00 "Мариуполь" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Десна" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Ворскла" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21 марта

14:00 "Ингулец" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Львов" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Динамо" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

19:30 "Колос" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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