УПЛ: расписание матчей и трансляций 19-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 18-м туре Премьер-лиги "Динамо" в Запорожье победило "Зарю" - 2:0, а "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" - 4:0.
Благодаря этим победам динамовцы и «горняки» увеличили отрыв от луганчан и черниговцев.
"Динамо" лидирует с 43 очками, "Шахтер" имеет 39 пунктов и идет вторым. "Заря" с 32 баллами - третья, а "Десна" с 30 очками - четвертая.
Чемпионат Украины по футболу
19-й тур
20 марта
14:00 "Мариуполь" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Десна" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Ворскла" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21 марта
14:00 "Ингулец" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Львов" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Динамо" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
19:30 "Колос" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 13 марта "Минай" на своем поле в меньшинстве проиграл "Ингульцу" .
- Кроме того, в субботу "Ворскла" в большинстве уступила "Днепру-1" .
- В воскресенье "Колос" одолел в Ковалевке "Мариуполь" .
- В центральном матче тура "Динамо" в Запорожье обыграло "Зарю" .
- Также в 18-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве разгромил "Десну" .
- В еще одной игре воскресенья "Александрия" оказалась сильнее "Олимпика" .
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