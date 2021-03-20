С 1 апреля начинает действовать сеть "скорой помощи" на вертолетах. Инфографика

20 марта, 2021, 10:28

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал систему аэромедицинского пространства, которая с 1 апреля 2021 года будет задействована для экстренной медицинской помощи

В апреле на постоянное дежурство в Львовском регионе заступает летная бригада Авиационной системы МВД, к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава, на таких пунктах постоянно будут дежурить медики, рассказывает Еспресо.TV .

"Сегодня наши врачи делают чрезвычайную работу - проводят сложнейшие донорские операции. Я не отвечаю за медицинскую часть этого процесса, но могу сказать относительно технологической части. Уже с 1 апреля во Львовском регионе (это 7 областей - Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская Ривненская, Тернопольская и Черновицкая) на постоянное дежурство заступает авиация МВД, а с 1 мая такое же дежурство вводим в Киевском регионе (включает в себя Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев). Далее присоединятся Черкассы и восток страны ", - цитирует министр официальный сайт возглавляемого им ведомства.

Аваков объяснил, что система авиационной безопасности МВД - это система, которая базируется на авиационном флоте.

"Сегодня мы впервые представляем карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования нашей Системы авиационной безопасности. Это базовые точки расположения наших воздушных судов, дальше мы планируем распространить их присутствие на востоке Украины, где продолжаются горячие военные действия. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная бригада и бригада медиков, о чем мы уже договорились с главой МЗ Максимом Степановым. И они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Такое зонирование выбрано не случайно, один пункт базирования перекрывает расстояние в 350 км ", - отметил министр внутренних дел.

Аваков отметил, что вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять молодые пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было быстро доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

"Для развития авиационной системы мы привлекаем французские вертолеты Airbus Helicopters, базовая модель Н145, а также большие вертолеты Super Puma, но, к сожалению, не все вертолетные площадки в больницах выдержат такую нагрузку. Сейчас у нас работают четыре легких вертолета Н145, которые оснащены медицинскими модулями ", - сказал он.

Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но будет привлекаться и во время спасательных операций, тушения пожаров и для отдельных военных задач.

При этом Аваков подробно описал технический парк "скорой помощи" на вертолетах.

"На дежурство станут 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. К этому количеству вертолетов добавляем самолеты Антонов и Diamond. Это будет целый вертолетный флот. Третий по величине и качеству авиафлот в Европе ", - подчеркнул Аваков.

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