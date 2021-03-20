"Если бы в НАТО принимали армию, а не государство, то украинская армия уже бы там была", - Климкин

20 марта, 2021, 12:53

Для Украины важен не просто статус партнера НАТО, а гарантии безопасности

Об этом дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил в прямом эфире программы "Борковский & Валевская", передает Еспресо.Запад .

"Наша война уже дольше Второй мировой. С нас не просто берут пример, к сожалению. У нас учатся. Нашими воинами гордимся не только мы. Если бы в НАТО принимали только армию, то наша армия уже была бы там. Но берут страну, а Украине еще к этому идти и идти ", - пояснил Климкин.

По словам дипломата, в настоящее время есть 18 стран, которые имеют статус специального военного партнера вне НАТО, но каждая сделка имеет свои условия, часто конфиденциальные.

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"Давайте не привязываться к названию именно этого статуса. Ведь есть конфетка, а есть обертка. Нам важно получить гарантии безопасности, даже если они не будут полными. Это может быть, например, размещение инфраструктуры и элементов войска НАТО на нашей территории", - отметил экс-министр.

Вместе с тем, добавил он, союзничество с Западом под эгидой НАТО "требует доверия" от украинской стороны.

"Пока с доверием у нас не все в порядке. Наши американские друзья очень критикуют нас за отсутствие ключевых фундаментальных вещей: судебной реформы, борьбы с коррупцией, деолигархизации. То, что у нас ничего из этого не делается, влияет на общее отношение Соединенных Штатов. Сейчас очень важно, чтобы американская администрация дала очень жесткий сигнал Путину и Кремлю (причем, не публичный), что любые действия по продолжению агрессии будут означать совсем другую политику США. То, что называется "адскими" санкциями и тотальной изоляцией России. Байден своими словами продемонстрировал, что он сегодня лидер трансатлантического демократического мира. И все за ним последуют. У него есть политическая воля ", - подчеркнул Павел Климкин.

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