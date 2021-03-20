Путин не готов к эскалации и экономической войне, поэтому в шутку отреагировал на то, что Байден назвал его убийцей, - Пионтковский

20 марта, 2021, 16:12

Президент России Владимир Путин не готов к эскалации и экономической войне, поэтому в шутку отреагировал на то, что президент США Джозеф Байден назвал его убийцей

Об этом сообщил политолог Андрей Пионтковский в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Сегодняшняя реакция Путина - очень показательна. Ведь 24 часа все пропагандистские каналы взрывались проклятиями в сторону Америки и предлагали нагадить Америке в Сирии, нагадить в Афганистане, Ираке. Предлагали объединиться с Китаем, заняться ядерным планированием, по каким городам США наносить ядерные удары ", - отметил Пионтковский.

Политолог отметил, что в отличие от бурной реакции на пропагандистском телевидении, реакция президента России была слабой: "Своим стремлением перевести заявление Джо Байдена в дворовую шутку, Путин показал, что он не готов к эскалации, не имеет такого намерения".

"Риски Путина в том, что экономические санкции против России дошли до предела. Следующий этап - это уже не экономические санкции, это экономическая война. Отключение SWIFT, арест российского триллиона, нефтяное эмбарго - это уже полная и абсолютная экономическая война, которая быстро приведет к экономическому краху России ", - добавил Андрей Пионтковский.

Напомним, 17 марта президент Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "убийцей" и заверил, что тот "заплатит" за свои действия.

После этого Россия вызвала в Москву своего посла в США Анатолия Антонова.

А сам Путин ответил : "Кто обзывается, сам так называется".

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