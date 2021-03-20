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Espreso.tvОбщество(Не)вакцинированная Украина - белое пятно на карте мира: в "Вечере с Николаем Княжицким"

(Не)вакцинированная Украина - белое пятно на карте мира: в "Вечере с Николаем Княжицким"

Сегодня в 20:00 в программе "Вечер с Николаем Княжицким"

Смотрите в программе:

  • Год пандемии: какими мы стали?
  • (Не)вакцинированная Украина: белое пятно на карте мира
  • Сюжет-расследование Татьяны Чорновол: кто в Украине зарабатывает на вакцине?
  • Аннексия Крыма: как это было
  • Песня "На маленькой планете" в исполнении Оксаны Мухи вживую в студии Еспресо

гости:

  • Александр Турчинов, и.о. президента Украины (2014)
  • Оксана Муха, заслуженная артистка Украины, победительница "Голоса страны"

 

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