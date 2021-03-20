(Не)вакцинированная Украина - белое пятно на карте мира: в "Вечере с Николаем Княжицким"
20 марта, 2021, 14:00
Сегодня в 20:00 в программе "Вечер с Николаем Княжицким"
Смотрите в программе:
- Год пандемии: какими мы стали?
- (Не)вакцинированная Украина: белое пятно на карте мира
- Сюжет-расследование Татьяны Чорновол: кто в Украине зарабатывает на вакцине?
- Аннексия Крыма: как это было
- Песня "На маленькой планете" в исполнении Оксаны Мухи вживую в студии Еспресо
гости:
- Александр Турчинов, и.о. президента Украины (2014)
- Оксана Муха, заслуженная артистка Украины, победительница "Голоса страны"
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти