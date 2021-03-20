Названо имя сержанта морской пехоты, погибшего на Приазовье

20 марта, 2021, 14:20

Вчера, 19 марта 2021 года, вблизи населенного пункта Водяное, на донецком Приазовье, погиб младший сержант ВСУ. Это произошло на территории Волновахского района

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

"С горьким сожалением сообщаем, что в районе проведения Операции объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций минометами 120-го калибра и гранатометами различных систем погиб наш побратим, младший сержант Грабарь Андрей Владимирович", - отмечается в сообщении 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского .

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Боевые побратимы глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея.

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