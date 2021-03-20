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Espreso.tvОбществоНазвано имя сержанта морской пехоты, погибшего на Приазовье

Названо имя сержанта морской пехоты, погибшего на Приазовье

Вчера, 19 марта 2021 года, вблизи населенного пункта Водяное, на донецком Приазовье, погиб младший сержант ВСУ. Это произошло на территории Волновахского района

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

"С горьким сожалением сообщаем, что в районе проведения Операции объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций минометами 120-го калибра и гранатометами различных систем погиб наш побратим, младший сержант Грабарь Андрей Владимирович", - отмечается в сообщении 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского .

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Боевые побратимы глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея.

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