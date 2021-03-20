На Оболони прохожие обнаружили нечто похожее на гранату
20 марта, 2021, 13:12
В Оболонском районе города Киева, на улице Тимошенко, 7, прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату.
На место вызова прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи, рассказывают Стражи.Еспресо .
Как удалось узнать, подозрительный предмет оказался муляжом гранаты.
По предварительным данным, владелец автомобиля, под которым был муляж, задолжал. Таким образом его "предупредили".
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