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Espreso.tvОбществоНа Оболони прохожие обнаружили нечто похожее на гранату

На Оболони прохожие обнаружили нечто похожее на гранату

В Оболонском районе города Киева, на улице Тимошенко, 7, прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату.

На место вызова прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи, рассказывают Стражи.Еспресо .

Как удалось узнать, подозрительный предмет оказался муляжом гранаты.

По предварительным данным, владелец автомобиля, под которым был муляж, задолжал. Таким образом его "предупредили".

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