На Донетчине российские оккупанты убили украинского военного

20 марта, 2021, 17:31

20 марта недалеко от поселка Шумы в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

Об этом сообщает оперативно-тактические группировки "Север" в facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шуми.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

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