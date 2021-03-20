На Донетчине российские оккупанты убили украинского военного
20 марта, 2021, 17:31
20 марта недалеко от поселка Шумы в результате вражеского обстрела погиб украинский военный
Об этом сообщает оперативно-тактические группировки "Север" в facebook.
Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шуми.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.
На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.
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