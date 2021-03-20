Минфин Беларуси готовит сокращение бюджетников
Подробности передает Еспресо.TV .
"В условиях сжатия ресурсной базы бюджета, увеличения расходов на обслуживание долгов, а также поддержки реального сектора экономики и банковской системы на первый план выходит задача изыскания внутренних резервов для наращивания социальных расходов", - написал Селиверстов в своей статье.
Она вышла в последнем выпуске минского журнала "Финансы. Учет. Аудит".
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Министр, в частности, рассуждает о необходимости проведения "трансформации системы".
Среди других мер называется сокращение штата работников государственных предприятий и учреждений ( "оптимизация").
"Искать ресурсы (на повышение зарплат, - ред.) придется в том числе и за счет внутриотраслевой оптимизации", - подчеркнул Юрий Селиверстов.
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