Минфин Беларуси готовит сокращение бюджетников

20 марта, 2021, 09:33

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко министр финансов Юрий Селиверстов рассказал, какие изменения стоит ожидать белорусским бюджетникам

Подробности передает Еспресо.TV .

"В условиях сжатия ресурсной базы бюджета, увеличения расходов на обслуживание долгов, а также поддержки реального сектора экономики и банковской системы на первый план выходит задача изыскания внутренних резервов для наращивания социальных расходов", - написал Селиверстов в своей статье.

Она вышла в последнем выпуске минского журнала "Финансы. Учет. Аудит".

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Министр, в частности, рассуждает о необходимости проведения "трансформации системы".

Среди других мер называется сокращение штата работников государственных предприятий и учреждений ( "оптимизация").

"Искать ресурсы (на повышение зарплат, - ред.) придется в том числе и за счет внутриотраслевой оптимизации", - подчеркнул Юрий Селиверстов.

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