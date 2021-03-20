Львовский аэропорт сдадут в концессию в следующем году
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время IV Украинско-немецкого бизнес-форума, сообщает Еспресо.Захид со ссылкой на Укринформ .
В этом году в министерстве планируют собрать необходимую информацию о возможности Украины и уже в следующем году начать передачу аэропорта в концессию.
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"Мы готовим проекты концессий аэропортов. Сейчас мы говорим об аэропортах во Львове и Херсоне - это будут первые пилотные концессионные проекты. Мы решили это начать в следующем году", - сообщил министр.
Криклий также добавил, что ранее министерство планировало передать первые региональные аэропорты в этом году. Однако он считает, что в этом году не лучшее время для привлечения инвесторов.
- Напомним, в прошлом, усилиями трудового коллектива и народных депутатов из Львовщины, удалось помешать намерениям приватизации аэропорта "Львов", однако сейчас к этой идее снова возвращаются.
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