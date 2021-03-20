Коронавирус унес жизнь волонтера и медика Юрия Юрасюка

20 марта, 2021, 22:45

На 40-м году жизни остановилось дыхание известного в столичном регионе врача-стоматолога, волонтера Юрия Юрасюка, который кроме того, что помогал фронту, бесплатно лечил детей погибших Героев и предоставлял постоянные скидки семьям участников АТО-ООС

Об этом в сети сообщил друг покойного, капеллан Анатолий Кушнирук, рассказывает Еспресо.TV.

"Очень болит всем нам .... Проклятый КОВИД ... Юрий Анатольевич Юрасюк.

40 лет. Оборванные, но искреннее и открытое, полное неподдельного патриотизма короткую жизнь", - отметил Кушнирук.

По данным Главкому , перед этим Юрасюк неделю находился на аппарате ИВЛ в Египте.

Умер Юрий Юрасюк в пятницу, 19 марта 2021 года.

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