Этот день в истории: родился Мазепа, создан Центральный Совет

20 марта, 2021, 19:00

В этот день, 20 марта 1639 года на хуторе Мазепинцы Киевского воеводства (недалеко от Белой Церкви) родился Иван Мазепа - гетман Войска Запорожского, гетман Украины (1687-1709), благотворитель

Детство пришлось на время Хмельницкой области. Учился в Киево-Могилянской академии. Хорошо владел пером, писал стихи, овладел 8 иностранных языков. Был на дипломатической службе у короля Речи Посполитой Яна II Казимира, 1669 поступил на службу к гетману Петру Дорошенко, генеральный есаул, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал Украинская летопись .

Военный есаул гетмана Ивана Самойловича. Выполнял важные дипломатические миссии.

25.07.1687 года в Коломак избран гетманом левобережной Украины. Во время вторжения шведского короля Карла XII в Польшу, Иван Мазепа занял Правобережье и объединил обе части Приднепровской Украины.



После того, как Мазепа убедился в том, что московский царь уничтожает основы украинской государственности, он заключил союз со шведами.

Через несколько дней после этого на гетманскую столицу Батурин напал с московскими войсками Меншиков, орда вырезала всех жителей города 6 тысяч мужчин, женщин, детей. Произошла так называемая Батуринска трагедия.



После поражения в Полтавской битве Мазепа и Карл XII нашли убежище в Молдове.



У города Бендеры - в селе Варница - 21.09.1709 Иван Мазепа умер и был похоронен.



По приказу царя, РПЦ объявила ему анафему.



Даже до сих пор в Киево-Печерской лавре (церковь Московского патриархата) Мазепу подвергают анафеме.

Еще одной важной события 20 марта является создание Центральной Рады Украинской Народной Республики (УНР), напоминает JNSM .

Тогда были избраны первые руководящие структуры Украинской Центральной Рады, фактически и ознаменовало ее создания как киевской городской общественно-политической организации. Председателем Совета заочно избрали признанного лидера украинского движения Михаила Грушевского, который в то время еще не вернулся из ссылки из Москвы. В состав президиума вошли также его заместители - Федор Крыжановский и Дмитрий Дорошенко, товарищем (заместителем) председателя стал Дмитрий Антонович, писарем - Сергей Веселовский, казначеем - Владимир Коваль.

22 марта 1917 Украинская Центральная Рада приняла свой первый документ - воззвание "К Украинского народа", которая начиналась словами:

"Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії. Настав час і твоєї волі й пробудження до нового, вільного, творчого життя після більш як двохсотлітнього сну. Уперше Український триддятиміліонний народе, Ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім'ї вільних народів могутньою рукою зачнеш собі сам кращу долю кувати".

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