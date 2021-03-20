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Espreso.tvОбществоАлена Алена, ТНМК, "Бумбокс" и "Без ограничений" призывают прийти спросить Зеленского о Стерненко

Алена Алена, ТНМК, "Бумбокс" и "Без ограничений" призывают прийти спросить Зеленского о Стерненко


фото: wanna.com.ua
Ряд популярных среди молодежи самых известных современных украинских певцов и музыкантов разместили на своих страницах в соцсетях анонс сегодняшней акции на Банковой

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Это Алена Алена, Андрей Хлывнюк (солист группы "Бумбокс"), Олег Фагот Михайлюта (ТНМК), Александр Положинский, Сергей Танчинец ( "Без Обмежень") и многие другие.

Читайте также: "Почему Зеленский молчит?". Сегодня в 19:00 на Банковую придут спросить о Стерненко

 

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