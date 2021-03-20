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Espreso.tvОбществоАкция "Стерненко - волю". В правительственном квартале замечено грузовика полиции

Акция "Стерненко - волю". В правительственном квартале замечено грузовика полиции

Перед началом намеченной на 19:00 акции в поддержку заключенного общественного деятеля и видеоблоггера Сергея Стерненко в правительственный квартал Киева стягивают тяжелую технику МВД

Об этом сообщают корреспонденты Еспресо.TV.

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