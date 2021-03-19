Зеленский подтвердил, что сегодня состоится заседание СНБО

Об этом шла речь на заседании Совета реформ, передает Укринформ .

"У нас день сегодня важный и насыщенный. После заседания Совета реформ будет заседание СНБО Украины", - сказал он в начале заседания.

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