Зеленский подтвердил, что сегодня состоится заседание СНБО
19 марта, 2021, 15:31
Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 19 марта
Об этом шла речь на заседании Совета реформ, передает Укринформ .
"У нас день сегодня важный и насыщенный. После заседания Совета реформ будет заседание СНБО Украины", - сказал он в начале заседания.
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