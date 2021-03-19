 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗапрет книги Кипиани "Дело Стуса": апелляционный суд отменил решение в пользу Медведчука

Запрет книги Кипиани "Дело Стуса": апелляционный суд отменил решение в пользу Медведчука


фото: hromadske.ua
Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого райсуда о запрете распространения книги по иску бывшего адвоката Стуса и действующего нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука

Об этом автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани заявил в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Слава Украине! Мы выиграли дело", - прокомментировал журналист.

Отметим, адвокат Виктора Медведчука не прибыл на заседание, на котором должны были рассмотреть жалобу Атора Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о запрете распространения книги.

Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда.

"Апелляционный суд города Киева отменяет решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября 2020 о запрете издания и распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", - огласил решение судья.

Он отметил, что решение Киевского апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Украины в течение 30 дней после объявления.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать