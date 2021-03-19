Запрет книги Кипиани "Дело Стуса": апелляционный суд отменил решение в пользу Медведчука

19 марта, 2021, 13:22

Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого райсуда о запрете распространения книги по иску бывшего адвоката Стуса и действующего нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука

Об этом автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани заявил в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Слава Украине! Мы выиграли дело", - прокомментировал журналист.

Отметим, адвокат Виктора Медведчука не прибыл на заседание, на котором должны были рассмотреть жалобу Атора Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о запрете распространения книги.

Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда.

"Апелляционный суд города Киева отменяет решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября 2020 о запрете издания и распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", - огласил решение судья.

Он отметил, что решение Киевского апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Украины в течение 30 дней после объявления.

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