Запрет книги Кипиани "Дело Стуса": апелляционный суд отменил решение в пользу Медведчука
Об этом автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани заявил в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Слава Украине! Мы выиграли дело", - прокомментировал журналист.
Отметим, адвокат Виктора Медведчука не прибыл на заседание, на котором должны были рассмотреть жалобу Атора Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о запрете распространения книги.
Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда.
"Апелляционный суд города Киева отменяет решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября 2020 о запрете издания и распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", - огласил решение судья.
Он отметил, что решение Киевского апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Украины в течение 30 дней после объявления.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты .
- Издательство заявило, что обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко заявил, что до рассмотрения апелляции распространению книги ничего не угрожает .
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стуса.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Дело Василия Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к чтению.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поддержал книгу , процитировав Стуса: "Все против диктатуры, - встаньте!"
- После этого заседания Апелляционного суда несколько раз переносили по разным причинам.
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