Запрет каналов Козака: Кассационный суд отказал истцу признать санкции нарушением его прав
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
"При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина ", - говорится в сообщении.
Полный текст решения будет предоставлен в течение пяти рабочих дней.
Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней со дня опубликования полного текста судебного решения.
Кроме рассмотренного судом иска, на рассмотрении КАС Верховного суда остаются еще 10 исковых заявлений, в которых оспаривается указ президента о применении санкций против Zik, NewsOne и "112 Украина".
- Напомним, на NewsOne, Zik и "112 Украины" 2 февраля были наложены санкции СНБО.
- 12 февраля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу ZIK штраф более 300 тыс. грн и заявил, что подаст в суд , чтобы аннулировать его лицензию
- 25 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две внеплановые проверки телеканала "НАШ"
- 17 марта Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о вызове на заседание уполномоченного представителя NewsOne на 25 марта
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