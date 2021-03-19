Запрет каналов Козака: Кассационный суд отказал истцу признать санкции нарушением его прав

19 марта, 2021, 16:39

19 марта Кассационный административный суд Верховного суда отказал в удовлетворении иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского, которым было введено в действие решение СНБО о санкциях против Zik, NewsOne и "112 Украина"

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина ", - говорится в сообщении.

Полный текст решения будет предоставлен в течение пяти рабочих дней.

Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней со дня опубликования полного текста судебного решения.

Кроме рассмотренного судом иска, на рассмотрении КАС Верховного суда остаются еще 10 исковых заявлений, в которых оспаривается указ президента о применении санкций против Zik, NewsOne и "112 Украина".

Напомним, на NewsOne, Zik и "112 Украины" 2 февраля были наложены санкции СНБО.

12 февраля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу ZIK штраф более 300 тыс. грн и заявил, что подаст в суд , чтобы аннулировать его лицензию

25 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две внеплановые проверки телеканала "НАШ"

17 марта Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о вызове на заседание уполномоченного представителя NewsOne на 25 марта

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