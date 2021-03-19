Задержанный в США россиянин признался в подготовке кибератаки на завод Tesla
Об этом рассказали в Министерстве юстиции США.
В сообщении ведомства название завода, который должен был стать жертвой атаки, не уточняется, однако Маск ранее писал, что речь идет именно о его компании.
Much appreciated. This was a serious attack.- Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020
По словам 27-летнего Крючкова, он прибыл в США, чтобы уговорить одного из работников Tesla внедрить в ее компьютерную сеть в Неваде вредоносное программное обеспечение.
Как ожидается, приговор россиянину будет вынесен 10 мая.
Крючков был задержан в Лос-Анджелесе в августе 2020 года. Он планировал заплатить сотруднику Tesla миллион долларов в биткоины, однако тот решил обратиться в ФБР.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти