Задержанный в США россиянин признался в подготовке кибератаки на завод Tesla

19 марта, 2021, 12:47

Гражданин РФ Егор Крючков, задержанный американскими правоохранителями по подозрению в подготовке кибератаки на завод компании Tesla, признал свою вину

Об этом рассказали в Министерстве юстиции США.

В сообщении ведомства название завода, который должен был стать жертвой атаки, не уточняется, однако Маск ранее писал, что речь идет именно о его компании.

Much appreciated. This was a serious attack. - Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020

По словам 27-летнего Крючкова, он прибыл в США, чтобы уговорить одного из работников Tesla внедрить в ее компьютерную сеть в Неваде вредоносное программное обеспечение.

Как ожидается, приговор россиянину будет вынесен 10 мая.

Крючков был задержан в Лос-Анджелесе в августе 2020 года. Он планировал заплатить сотруднику Tesla миллион долларов в биткоины, однако тот решил обратиться в ФБР.

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