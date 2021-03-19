Из Украины с начала 2020 года выехали более 66 тыс. медработников, - Центр Разумкова

19 марта, 2021, 21:09

С начала 2020 года более 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились

Об этом сообщает Центр Разумкова в отчете "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

"Катастрофическая ситуация с медицинскими кадрами. По оценкам экспертов, Украину с начала 2020 г. покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в Украине уволились еще почти 34 тыс. медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста ", - говорится в отчете.

При этом по состоянию на 1 января 2020 года, по данным Минздрава, в Украине не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

"По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020 года в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировалось только более тысячи", - отмечают эксперты.

В то же время авторы отчета сообщают о большом количестве безработных медработников.

"На фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами численность зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одной из крупнейших - 28,4 тыс. человек против 17 тыс. в 2019 году (6,4%). А количество зарегистрированных вакансий по состоянию на 1 ноября 2020 г. в сфере здравоохранения составляла 27,7 тыс. против 43,4 тыс. в 2019 году (7,6%) ", - говорится в отчете.

По данным экспертов, несмотря на нехватку медицинского персонала в условиях приостановления всех плановых операций, кроме экстренных случаев, происходит запланированное массовое высвобождение медицинских работников, связанное с массовой ликвидацией медучреждений. Так, 29% от общего числа предупрежденных о массовом высвобождении составляли работники сфер здравоохранения и предоставления социальной помощи.

При этом в польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тыс. врачей и 3 тыс. медсестер из Украины.

"Для привлечения врачей из Украины Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат Польши принял т. н. ковидный акт, соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-1965, которым отменяется обязательная нострификация (подтверждение) дипломов украинских и белорусских врачей. Этой же поправкой врачам, которые лечат больных ковидом, вдвое повысили зарплаты. Вместе с надбавками их заработная плата составляет около 12-15 тыс. злотых (около 100 тыс. гривен). В Украине же в апреле-сентябре 2020 года среднемесячные расходы на оплату труда (до вычета налогов) в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь составляли: руководители учреждений - 23,5 тыс. грн; врачи - около 9000 грн; средний медперсонал - 7500 грн; младший медперсонал - 6100 грн ", - говорится в отчете.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в 2021 году средняя зарплата будет такая же, как в 2020 году - около 9 тыс. грн в месяц . При этом, по его словам, врачи, работающие в "ковидных" больницах, будут получать 300% надбавки.

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