Инициируем перевод текстов Википедии на крымскотатарский язык, - Минреинтеграции

19 марта, 2021, 17:53

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в Википедии

Об этом передает пресс-служба ведомства.

"Состоялась организационная встреча с участием заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавера Сейтхалилева, администратора раздела " Википедия " на украинском языке и координатора программ ОО " Викимедиа Украина " Антона Процюка, программного менеджера государственного учреждения " Украинский институт " Ксении Калины, крымскотатарской молодежи и активистов. В рамках встречи было обсуждено начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке ", - говорится в сообщении.

В частности, Минреинтеграции планирует инициировать тематические марафоны, тренинги, конкурсы и вебинары для наполнения и перевода крымскотатарских текстов в онлайн-энциклопедии. К этой работе смогут присоединиться специалисты-языковеды, издатели, студенты крымскотатарской филологии и активная крымскотатарская молодежь.

"Интеграция крымскотатарского языка в современные цифровые платформы является одним из важных элементов ее развития и популяризации, а Википедия - это очень мощный инструмент в этом направлении. Такой подход будет способствовать изучению и использованию крымскотатарского языка представителями коренного крымскотатарского народа, а также популяризирует ее за пределами этнической группы ", - считают в министерстве.

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