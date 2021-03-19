Институт нацпамяти прислал в Минкульт новый законопроект о праздниках, памятных датах и скорбных днях
19 марта, 2021, 18:38
Украинский институт национальной памяти передал в Министерство культуры и информационной политики проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях" для проведения общественного обсуждения
Об этом сообщили в институте нацпамяти в ответ на запрос Радио Свобода .
"Украинский институт национальной памяти передал указанный проект закона Министерству культуры и информационной политики для проведения его общественного обсуждения, во время которого и будут обнародованы предлагаемые изменения в календарь праздников и памятных дат", - говорится в сообщении.
Там отметили, что после обсуждения документ может быть доработан.
"И только после этого начнется процедура его согласования в профильных органах, а уже потом - вынесение на рассмотрение в парламенте", - подытожили в институте.
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