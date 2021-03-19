Институт нацпамяти прислал в Минкульт новый законопроект о праздниках, памятных датах и скорбных днях

19 марта, 2021, 18:38

Украинский институт национальной памяти передал в Министерство культуры и информационной политики проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях" для проведения общественного обсуждения

Об этом сообщили в институте нацпамяти в ответ на запрос Радио Свобода .

"Украинский институт национальной памяти передал указанный проект закона Министерству культуры и информационной политики для проведения его общественного обсуждения, во время которого и будут обнародованы предлагаемые изменения в календарь праздников и памятных дат", - говорится в сообщении.

Там отметили, что после обсуждения документ может быть доработан.

"И только после этого начнется процедура его согласования в профильных органах, а уже потом - вынесение на рассмотрение в парламенте", - подытожили в институте.