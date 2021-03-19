Во Франции госрегулятор рекомендовал прививать вакциной AstraZeneca только людей старше 55 лет
Об этом сообщает Reuters .
Франция была одной из более десятка государств Европейского Союза, которые на этой неделе прекратили использование англо-шведской вакцины после сообщений о свертывании крови у небольшого количества получателей.
Служба контроля за наркотиками ЕС (EMA) ранее заявила, что убеждена, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски.
Национальный орган здравоохранения Франции (HAS) отметил признаки того, что свертываемостью крови страдают в основном молодые люди, риск смерти у которых ниже, чем у пожилых людей.
"Учитывая данные, предоставленные EMA, HAS считает, что вакцинация препаратом AstraZeneca может немедленно возобновиться. Однако EMA обнаружила возможный повышенный риск (тромбоза) у людей моложе 55 лет. HAS рекомендует применять вакцину AstraZeneca на этом этапе только для людей в возрасте от 55 лет, которые являются приоритетной для вакцинации категорией людей ", - говорится в заявлении французского регулятора.
- Напомним, в ЕС заявляют, что не обнаружили связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.
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