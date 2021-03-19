Во Франции госрегулятор рекомендовал прививать вакциной AstraZeneca только людей старше 55 лет

19 марта, 2021, 15:41

Французский медицинский регулятор 19 марта одобрил возобновление использования COVID-вакцины от компании AstraZeneca

Об этом сообщает Reuters .

Франция была одной из более десятка государств Европейского Союза, которые на этой неделе прекратили использование англо-шведской вакцины после сообщений о свертывании крови у небольшого количества получателей.

Служба контроля за наркотиками ЕС (EMA) ранее заявила, что убеждена, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски.