В ВОЗ заявили, что польза AstraZeneca превышает риски
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь положительный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения и снижения смертности в мире", - говорится в сообщении.
Также в комитете рекомендовали дать медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом.
При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от COVID-19 и способствовать сообщениями о возможных побочных эффектах.
В ВОЗ отметили, что сегодня в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии - более чем 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, разработанная Институтом сыворотки Индии).
- Напомним, что в ЕС заявляют, что не обнаружили связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.
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