В ВОЗ заявили, что польза AstraZeneca превышает риски

19 марта, 2021, 21:01

Комитет ВОЗ по безопасности вакцин сделал вывод, что польза вакцины AstraZeneca превышает риски

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь положительный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения и снижения смертности в мире", - говорится в сообщении.

Также в комитете рекомендовали дать медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом.

При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от COVID-19 и способствовать сообщениями о возможных побочных эффектах.

В ВОЗ отметили, что сегодня в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии - более чем 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, разработанная Институтом сыворотки Индии).

Напомним, что в ЕС заявляют, что не обнаружили связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb