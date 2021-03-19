В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о санкциях в отношении соратников Путина

19 марта, 2021, 22:58

Народные депутаты предлагают ввести санкции против близких соратников Путина

Соответствующий проект постановления , авторами которого стали 32 нардепа, 19 марта зарегистрировали в Верховной Раде. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил народный депутат, один из авторов постановления, Ярослав Юрчишин.

В санкционный список попали 11 человек из окружения Путина, которые занимают руководящие должности в государственных и военных структурах РФ и причастны к использованию химического оружия, в частности яда «Новичок».

Речь идет о директоре ФСБ Александре Бортникове, первом заместителе главы администрации президента РФ Сергее Кириенко, начальнике управления президента по внутренней политике Андрее Ярине, заместителях министра обороны Алексее Криворучко и Павле Попове, полномочном представителе президента в Сибирском федеральном округе Сергее Миняйло.

Также, известно, что депутаты планируют ввести санкции против главы Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Калашникова, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Украины и замораживание финансовых активов.

"Применение химического оружия в наше время - это признак пещерной дикости и примитивности российской власти. И хотя украинская власть не совершает активных действий, чтобы вводить санкции против преступников государства-агрессора, мы с коллегами-депутатами инициировали этот процесс ", - говорит Ярослав Юришин.

Депутат добавляет, что Украина, как страна участница Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, обязана противодействовать угрозам национальной и международной безопасности. В частности, это стало причиной регистрации проекта постановления о применении санкций против лиц, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины.

Такие же санкции уже ввели США, ЕС и Великобритания.