В Украине создадут национальный фонд инвестиций: Зеленский подписал указ

19 марта, 2021, 14:58

Президентский указ №103 / 2021 опубликован на сайте Офиса главы государства.

Согласно тексту документа, Зеленский постановил Кабинету министров принять меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности, в частности относительно определения деятельности фонда, органов его управления и полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использование прибыли, осуществление контроля за деятельностью фонда, проведение независимого аудита.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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