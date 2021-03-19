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В Украине создадут национальный фонд инвестиций: Зеленский подписал указ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине национального фонда инвестиций

Президентский указ №103 / 2021 опубликован на сайте Офиса главы государства.

Согласно тексту документа, Зеленский постановил Кабинету министров принять меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности, в частности относительно определения деятельности фонда, органов его управления и полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использование прибыли, осуществление контроля за деятельностью фонда, проведение независимого аудита.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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