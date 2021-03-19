В Ривном УПЦ (МП) планирует провести крестный ход, несмотря на коронавирус

19 марта, 2021, 19:07

В Ривном, несмотря на рост количества больных COVID-19, православная церковь Московского патриархата 21 марта планирует провести крестный ход

Об этом сообщает УНИАН .

По предварительным данным, должно собраться около тысячи человек.

Врачи и городской совет просили отменить шествие.

УПЦ (МП) ответа об отмене мероприятия не дали.