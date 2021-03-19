В Ривном УПЦ (МП) планирует провести крестный ход, несмотря на коронавирус
19 марта, 2021, 19:07
В Ривном, несмотря на рост количества больных COVID-19, православная церковь Московского патриархата 21 марта планирует провести крестный ход
Об этом сообщает УНИАН .
По предварительным данным, должно собраться около тысячи человек.
Врачи и городской совет просили отменить шествие.
УПЦ (МП) ответа об отмене мероприятия не дали.
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