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Espreso.tvОбществоВ Ривном УПЦ (МП) планирует провести крестный ход, несмотря на коронавирус

В Ривном УПЦ (МП) планирует провести крестный ход, несмотря на коронавирус

В Ривном, несмотря на рост количества больных COVID-19, православная церковь Московского патриархата 21 марта планирует провести крестный ход

Об этом сообщает УНИАН .

По предварительным данным, должно собраться около тысячи человек.

Врачи и городской совет просили отменить шествие.

УПЦ (МП) ответа об отмене мероприятия не дали.

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