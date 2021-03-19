В польском Щецине столкнулись два автобуса, пострадали более 20 военных

19 марта, 2021, 17:37

19 марта, в польском городе Щецине, в районе центрального порта, столкнулись два автобуса

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, в результате аварии 22 человека получили травмы, в основном солдаты, но также водитель одного из автобусов, который пострадал больше из-за того, что его зажало в кабине. Спасатели применили специальное оборудование, чтобы его деблокировать.

Отмечается, что состояние трех военных оценивают как средне тяжелое. Сейчас на месте работают 10 бригад скорой помощи и 9 пожарных подразделений, включая портовую охрану.

Дорога, где произошла авария, перекрыта. Сообщается, что на въезде в центр Щецина образовались большие пробки.

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