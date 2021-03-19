В Николаевском зоопарке показали новорожденных львят, их впервые осматривали ветеринары
19 марта, 2021, 14:08
В феврале в зоопарке Николаева у пары львов Ланка и Лолы родились львята, самец и самка
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
"Сегодня малышей впервые осматривали ветеринары. Львят чиповали, потому что это обязательно. Конечно, они не были в восторге от этой процедуры, и пытались впервые рычать и делать львиный кусь. Интересно, что даже в таком возрасте малыши имеют сложившийся характер" , - говорится в сообщении.
Работники зоопарка заметили, что мужчина был более мягкий и толстый, он вежливо вел себя, "терпеливо сидел на руках и позировал для фото".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти