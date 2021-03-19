В Николаевском зоопарке показали новорожденных львят, их впервые осматривали ветеринары

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

"Сегодня малышей впервые осматривали ветеринары. Львят чиповали, потому что это обязательно. Конечно, они не были в восторге от этой процедуры, и пытались впервые рычать и делать львиный кусь. Интересно, что даже в таком возрасте малыши имеют сложившийся характер" , - говорится в сообщении.

Работники зоопарка заметили, что мужчина был более мягкий и толстый, он вежливо вел себя, "терпеливо сидел на руках и позировал для фото".

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