В Госказначействе рассказали, сколько государство заработало на лицензиях от азартных игр

19 марта, 2021, 13:33

Государственный бюджет Украины с начала 2021 года получил более 201 млн грн от продажи лицензий на проведение азартных игр и лотерей

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, государственный бюджет с начала года получил более 201 млн грн поступлений от продажи лицензий на проведение азартных игр и лотерей.

Кроме того, поступления от налогов, уплаченных компаниям-организаторами лотерей в 2021 по состоянию на 16 марта составили 14,3 млн грн. В прошлом году эта сумма составляла 51,8 млн грн.

В издании также пояснили, что в прошлом году налоги на доход и на прибыль от предприятий, занимающихся лотереями, принадлежали в общий фонд государственного бюджета. Согласно закону о государственном бюджете на 2021, плата за лицензии на азартные игры и налоги от организаторов лотерей являются доходами специального фонда госбюджета.

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