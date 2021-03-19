В больницы Ивано-Франковска поступило 26 новых кислородных концентраторов, - мэр

19 марта, 2021, 22:46

Больницы Ивано-Франковска получили 26 новых кислородных концентраторов

Об этом написал городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

"Пациенты нуждаются в кислороде. Наши городские медицинские учреждения получили от города 26 новых кислородных концентраторов. Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы, получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки", - отметил он.