 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ больницы Ивано-Франковска поступило 26 новых кислородных концентраторов, - мэр

В больницы Ивано-Франковска поступило 26 новых кислородных концентраторов, - мэр

Больницы Ивано-Франковска получили 26 новых кислородных концентраторов

Об этом написал городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

"Пациенты нуждаются в кислороде. Наши городские медицинские учреждения получили от города 26 новых кислородных концентраторов. Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы, получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать