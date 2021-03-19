В Болгарии раскрыли подробности задержания предполагаемых шпионов России

19 марта, 2021, 17:34

В ходе спецоперации в столице Болгарии Софии задержали шесть человек за шпионаж в пользу России. Все они ранее служили в разведке

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Одного мужчину при попытке побега задержали возле посольства РФ.

По словам прокуроров, группа людей во главе с бывшим высокопоставленным сотрудником болгарской военной разведки выстроила разведывательную сеть с целью шпионажа в пользу России. Они вербовали людей, которые имели доступ к государственной тайне как Болгарии, так и НАТО.

Руководитель шпионской группы "Резидент" работал преподавателем в Службе военной разведки Болгарии. Он получил образование как в Болгарии, так и в России. Даже работал на ГРУ РФ. Известно, что его жена имела двойное болгаро-российское гражданство

Остальные члены группы также ранее служили в болгарской разведке. Один из них работал в Минобороны России - в департаменте, который занимался планированием бюджета ведомства.

Всем шестерым задержанным предъявлены обвинения по статье "шпионаж".

Во время обысков были обнаружены компьютеры с секретной информацией и наличные деньги в конвертах.

Как сообщали болгарские СМИ, правоохранители страны задержали нескольких человек , подозреваемых в шпионаже в пользу России.

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