В Болгарии раскрыли подробности задержания предполагаемых шпионов России
Об этом сообщает The Sofia Globe.
Одного мужчину при попытке побега задержали возле посольства РФ.
По словам прокуроров, группа людей во главе с бывшим высокопоставленным сотрудником болгарской военной разведки выстроила разведывательную сеть с целью шпионажа в пользу России. Они вербовали людей, которые имели доступ к государственной тайне как Болгарии, так и НАТО.
Руководитель шпионской группы "Резидент" работал преподавателем в Службе военной разведки Болгарии. Он получил образование как в Болгарии, так и в России. Даже работал на ГРУ РФ. Известно, что его жена имела двойное болгаро-российское гражданство
Остальные члены группы также ранее служили в болгарской разведке. Один из них работал в Минобороны России - в департаменте, который занимался планированием бюджета ведомства.
Всем шестерым задержанным предъявлены обвинения по статье "шпионаж".
Во время обысков были обнаружены компьютеры с секретной информацией и наличные деньги в конвертах.
Как сообщали болгарские СМИ, правоохранители страны задержали нескольких человек , подозреваемых в шпионаже в пользу России.
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