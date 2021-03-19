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Espreso.tvСпортУкраине оставили техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций

Украине оставили техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций


фото: Getty Images
Спортивный арбитражный суд оставил в силе техническое поражение Украины в матче Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда.

CAS отклонил апелляцию УАФ об отмене технического поражения сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций. В Лозанне солидарны с решением УЕФА и считают, что именно украинская сторона несет ответственность, что поединок не состоялся.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) причислил Украину техническое поражение 0: 3, по которой наша сборная заняла последнее место в своей группе и вылетела во второй дивизион Лиги наций.

После этого Украинская ассоциация футбола обжаловала решение УЕФА о техническое поражение в CAS.

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