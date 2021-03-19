Украине оставили техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций

19 марта, 2021, 13:22

Спортивный арбитражный суд оставил в силе техническое поражение Украины в матче Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда.

CAS отклонил апелляцию УАФ об отмене технического поражения сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций. В Лозанне солидарны с решением УЕФА и считают, что именно украинская сторона несет ответственность, что поединок не состоялся.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) причислил Украину техническое поражение 0: 3, по которой наша сборная заняла последнее место в своей группе и вылетела во второй дивизион Лиги наций.

После этого Украинская ассоциация футбола обжаловала решение УЕФА о техническое поражение в CAS.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.

16 февраля, Спортивный арбитражный суд начал рассматривать апелляцию сборной Украины по футболу на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций.

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