Украинца Матюшенко в плену оккупантов отправляют "на яму" за "неправильную стрижку", - жена
19 марта, 2021, 18:00
Пленного России в ОРДЛО Валерия Матюшенко планируют отправить "на яму" - в сырое, темное и закрытое помещение, которое служит карцером
Об этом проекту Донбасс.Реалии сообщила его жена Татьяна Матюшенко.
"Сегодня, 19 марта, моего мужа, Валерия Матюшенко, должны были бросить "на яму" за то, что у него " неправильная стрижка ". Поверьте, их там просто уничтожают", - рассказала она.
Информацию о муже Татьяна получает, в частности, от адвокатов и волонтеров, которые находятся в части Донецкой области, контролируемой оккупантами.
- Матюшенко находится в плену с июля 2017-го. Мужчину незаконно удерживают в 32-й колонии в Макеевке.
- Террорсты обвинили Матюшенко в помощи украинской армии и незаконно посадили на 10 лет. У мужчины тяжелое состояние здоровья: в частности, синдром Туретта.
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