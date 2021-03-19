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Espreso.tvОбществоУкраинца Матюшенко в плену оккупантов отправляют "на яму" за "неправильную стрижку", - жена

Украинца Матюшенко в плену оккупантов отправляют "на яму" за "неправильную стрижку", - жена


фото: rfe
Пленного России в ОРДЛО Валерия Матюшенко планируют отправить "на яму" - в сырое, темное и закрытое помещение, которое служит карцером

Об этом проекту Донбасс.Реалии сообщила его жена Татьяна Матюшенко.

"Сегодня, 19 марта, моего мужа, Валерия Матюшенко, должны были бросить "на яму" за то, что у него " неправильная стрижка ". Поверьте, их там просто уничтожают", - рассказала она.

Информацию о муже Татьяна получает, в частности, от адвокатов и волонтеров, которые находятся в части Донецкой области, контролируемой оккупантами.

  • Матюшенко находится в плену с июля 2017-го. Мужчину незаконно удерживают в 32-й колонии в Макеевке.
  • Террорсты обвинили Матюшенко в помощи украинской армии и незаконно посадили на 10 лет. У мужчины тяжелое состояние здоровья: в частности, синдром Туретта.

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