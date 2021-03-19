Украина улучшила позиции в рейтинге самых счастливых стран мира
Об этом говорится на сайте индекса счастья World Happiness Report.
Так, первое место в рейтинге (4-й год подряд) занимает Финляндия. Вторую строчку занимает Дания, а третью - Швейцария.
Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия - входят в десятку самых счастливых стран.
Сейчас Украина занимает 110-е место из 149 стран мира, которые включены в рейтинг.
В свою очередь самый низкий в мире рейтинг счастья у Руанды, Зимбабве и Афганистана.
При определении члены жюри учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, искренность людей, восприятие коррупции и др.
- Напомним, в прошлогоднем рейтинге индекса счастья World Happiness Report 2020 Украина занимала 123-е место. Тогда она поднялась на 10 позиций.
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