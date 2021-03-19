Украина проверит все действующие указы, подписанные Януковичем, - Данилов

19 марта, 2021, 20:08

В Украине проверят все действующие указы, подписанные беглым экс-президентом Виктором Януковичем

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Еспресо.TV .

"У нас сегодня есть действующие указы и распоряжения, подписанные Виктором Федоровичем Януковичем, в прошлом - президентом Украины, осужденным по 111 статье (государственная измена). Приговор этот уже вступил в силу. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать все акты, которые сегодня действуют, на предмет угрозы национальной безопасности Украины ", - сообщил Данилов.

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