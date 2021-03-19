Учения оккупантов: РФ перебросила в Крым боевые машины, самолеты и сотни военных

19 марта, 2021, 18:19

Россия перебросила в оккупированный Крым для участия в учениях 350 военнослужащих, боевые машины, самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации российских военно-космических сил

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что учения проходили на крымском полигоне "Опук".

"Загрузка в самолеты прошла тайно рано утром на аэродроме" Кировское " в Крыму. Разведку объекта условного противника вел расчет БПЛА " Орлан-10 ", что передавал разведданные на мониторы пункта управления в режиме реального времени. Затем на площадку приземления был десантирован усиленный парашютно-десантный батальон и боевая техника ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Оккупанты также выполняли стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов.

В общем оккупанты задействовали в учениях более 2000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, 7 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.

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