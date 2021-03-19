Ученики 5-11 классов в Киеве после усиленного карантина будут учиться дистанционно, - Кличко
19 марта, 2021, 16:30
После каникул школы столицы начнут обучение в дистанционном режиме до 9 апреля
Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Укринформ .
"После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме - до 9 апреля. Кроме младших классов", - сообщил Кличко.
Он добавил, что департамент образования КГГА разработал план обучения.
По его словам, детсады будут работать.
"Во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль", - подытожил мэр.
- Напомним, 19 марта Киев переведен из "оранжевой" в "красную" зону эпидемической опасности. С 20 марта будут усилены карантинные ограничения.
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В столице пока не будут прекращать работу общественного транспорта из-за попадания в "красную" зону карантина.
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