Ученики 5-11 классов в Киеве после усиленного карантина будут учиться дистанционно, - Кличко

19 марта, 2021, 16:30

После каникул школы столицы начнут обучение в дистанционном режиме до 9 апреля

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Укринформ .

"После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме - до 9 апреля. Кроме младших классов", - сообщил Кличко.

Он добавил, что департамент образования КГГА разработал план обучения.

По его словам, детсады будут работать.

"Во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль", - подытожил мэр.