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Espreso.tvОбществоУченики 5-11 классов в Киеве после усиленного карантина будут учиться дистанционно, - Кличко

Ученики 5-11 классов в Киеве после усиленного карантина будут учиться дистанционно, - Кличко


фото: day.kyiv.ua
После каникул школы столицы начнут обучение в дистанционном режиме до 9 апреля

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Укринформ .

"После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме - до 9 апреля. Кроме младших классов", - сообщил Кличко.

Он добавил, что департамент образования КГГА разработал план обучения.

По его словам, детсады будут работать.

"Во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль", - подытожил мэр.

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