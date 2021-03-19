У Зеленского выразили "обеспокоенность внутренними распрями в НБУ" и пообещали содействовать возвращению украденных из ПриватБанка денег

19 марта, 2021, 16:31

У президента Украины Владимира Зеленского выразили "обеспокоенность внутренними распрями в НБУ" и пообещали содействовать возвращению украденных из ПриватБанка денег

Об этом пресс-служба Офиса президента Украины сообщила в Telegram.

"В Офисе президента растет обеспокоенность внутренними распрями в Национальном банке Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, хотя президент не может и не будет вмешиваться в какое-либо расследование, которое ведется, ОПУ призывает всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей.

В пресс-службе также добавили, что Офис главы государства при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком.

Напомним, 18 марта издание Kyiv Post сообщило , что против первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников регулятора ведется расследование в связи с возможной госизменой.

Рожкова 19 марта сообщила, что не знает о каких-либо обвинениях в государственной измене против нее, однако добавила, что внутри НБУ действительно ведутся внутренние расследования о сотрудничестве с агентством Kroll и юридическими советниками.

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