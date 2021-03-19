У руководства США есть "определенный кризис доверия" к Зеленскому, - экс-посол Украины в Вашингтоне
Об этом заявил экс-посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в эфире программы " Радио Свобода " Свобода Live .
"У нас все нормально в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами. У нас есть контакты по линии министерств обороны, министерств иностранных дел, исследований. То есть, все в порядке. У нас только нет достаточного доверия руководства США к руководству Украины. Есть определенный кризис доверия к главе Украины ", - пояснил дипломат.
Он отметил, что телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским, который до сих пор не состоялся через два месяца после инаугурации первого, является важным контактом.
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"Этот контакт - очень важный, особенно, когда мы противодействуем российской агрессии. Я думаю, сигнал уже дошел. Я уже вижу, что сигнал пришел туда, куда надо. Определенные выводы уже сделаны. Началась " расчистка " от агентуры российской, первые шаги сделаны президентом Украины или его Офисом ", - отметил Чалый.
По словам Чалого, Украине нужно восстановить доверие с США, чтобы Штаты могли консолидировать усилия всего мира для противодействия российской агрессии.
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