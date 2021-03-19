Тарас Высоцкий: "Земельная реформа завершит административную реформу в Украине"

19 марта, 2021, 21:58

Земельная реформа завершит процесс децентрализации Украины. Ведь право распоряжаться землей, в том числе и сельскохозяйственного назначения, получат общины

Об этом заявил в эфире телеканала Еспресо заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий. А еще законопроект №2194, который сейчас рассматривает Верховная Рада, позволит значительно упростить процедуру регистрации земельных паев.

"Второй важный момент - существенно упрощается процедура изготовления документации. У нас есть владельцы земель, которые получили паи, но документацию до сих пор не сделали, ее нет в кадастре. Поэтому они не смогут полноценно воспользоваться правом продажи. Этот законопроект фактически вдвое сокращает продолжительность и стоимость изготовления документации. Плюс - дает возможность все делать онлайн, через электронный документооборот ", - отметил Тарас Высоцкий