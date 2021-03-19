Сын экс-владельца телеканала "1 + 1" Роднянского вошел в наблюдательный совет Ощадбанка
19 марта, 2021, 09:30
Кабмин назначил Александра Роднянского-младшего - сына экс-основателя телеканала "1 + 1" и российского телепродюсера Александра Роднянского - членом наблюдательного совета Ощадбанка
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №198-р от 17 марта, опубликованном на Правительственном портале.
Согласно тексту постановления, правительство назначило членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка Роднянского Александра Александровича как представителя государства и президента Украины.
В то же время Кабмин прекратил полномочия члена наблюдательного совета банка Абромавичюса.
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