Сын экс-владельца телеканала "1 + 1" Роднянского вошел в наблюдательный совет Ощадбанка

19 марта, 2021, 09:30

Кабмин назначил Александра Роднянского-младшего - сына экс-основателя телеканала "1 + 1" и российского телепродюсера Александра Роднянского - членом наблюдательного совета Ощадбанка

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №198-р от 17 марта, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно тексту постановления, правительство назначило членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка Роднянского Александра Александровича как представителя государства и президента Украины.

В то же время Кабмин прекратил полномочия члена наблюдательного совета банка Абромавичюса.

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