Свитолина поделилась с фанатами новым обольстительным видео в Instagram
19 марта, 2021, 19:19
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с фанатами новым роликом в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Свитолиной.
Украинская теннисистка появилась перед подписчиками в обольстительном образе и пошутила, что пыталась помыть грязное зеркало.
"Клянусь, я пыталась помыть зеркало", - написала Свитолина под роликом.
В феврале, по итогам Открытого чемпионата Австралии, сумма призовых Элины Свитолиной за карьеру превысила $20 млн. Украинка стала 19-й теннисисткой, преодолевшей эту отметку.
Свитолина занимает пятую позицию в рейтинге WTA.
- Напомним, 9 марта Элина Свитолина проиграла россиянке Светлане Кузнецовой во втором круге турнира WTA в Дубае.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти