Свитолина поделилась с фанатами новым обольстительным видео в Instagram

19 марта, 2021, 19:19

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с фанатами новым роликом в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Свитолиной.

Украинская теннисистка появилась перед подписчиками в обольстительном образе и пошутила, что пыталась помыть грязное зеркало.

"Клянусь, я пыталась помыть зеркало", - написала Свитолина под роликом.

В феврале, по итогам Открытого чемпионата Австралии, сумма призовых Элины Свитолиной за карьеру превысила $20 млн. Украинка стала 19-й теннисисткой, преодолевшей эту отметку.

Свитолина занимает пятую позицию в рейтинге WTA.

Напомним, 9 марта Элина Свитолина проиграла россиянке Светлане Кузнецовой во втором круге турнира WTA в Дубае.

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