Суд отклонил требование защиты Стерненко об отводе судьи из-за некомпетентности
Об этом сообщает Радио Свобода .
Так, адвокат Стерненко Андрей Писаренко заявил отвод судье Виктору Кичмаренко.
Адвокат отметил, что судья Кичмаренко нарушил принцип компетентности, игнорировал конвенциональное право на свободу человека и сообщал заведомо ложные сведения.
Речь идет об отказе судьи сразу и немедленно рассмотреть ходатайство защиты Стерненко о необходимости освободить обвиняемого в зале суда из-под стражи.
Писаренко также отметил, что поскольку 5 марта Кичмаренко не рассмотрел их ходатайство, он проигнорировал право на свободу человека.
В свою очередь коллегия судей не согласилась с доводами защиты, и Кичмаренко остался председательствовать в деле.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также присудили конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье "разбой", а не "похищение".
- Его также судят по делу о самозащите. Во время третьего нападения на него он убил человека.
- 19 марта Приморский суд оставил активиста Сергея Стерненко под арестом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти