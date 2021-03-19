Суд отклонил требование защиты Стерненко об отводе судьи из-за некомпетентности

19 марта, 2021, 20:46

Коллегия судей не согласилась с доводами защиты активиста Сергея Стерненко и отклонила требование об отводе судьи Виктора Кичмаренко

Об этом сообщает Радио Свобода .

Так, адвокат Стерненко Андрей Писаренко заявил отвод судье Виктору Кичмаренко.

Адвокат отметил, что судья Кичмаренко нарушил принцип компетентности, игнорировал конвенциональное право на свободу человека и сообщал заведомо ложные сведения.

Речь идет об отказе судьи сразу и немедленно рассмотреть ходатайство защиты Стерненко о необходимости освободить обвиняемого в зале суда из-под стражи.

Писаренко также отметил, что поскольку 5 марта Кичмаренко не рассмотрел их ходатайство, он проигнорировал право на свободу человека.

В свою очередь коллегия судей не согласилась с доводами защиты, и Кичмаренко остался председательствовать в деле.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также присудили конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье "разбой", а не "похищение".

Его также судят по делу о самозащите. Во время третьего нападения на него он убил человека.

19 марта Приморский суд оставил активиста Сергея Стерненко под арестом.

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