Столичные предприниматели получат льготы на время усиления карантина: что это предполагает

19 марта, 2021, 16:22

Киевсовет продлил и расширил льготы для столичных предпринимателей на период усиления карантина

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Харченко.

"Осознавая свою ситуацию перед столичным бизнесом, и исключительно в пределах нашей компетенции столичная власть еще в марте прошлого года приняла ряд решений относительно местных льгот всем предпринимателям. А в декабре 2020 года по инициативе городского головы Виталия Кличко Киевсовет принял решение не только продлить льготы для столичного бизнеса, но и расширить их ", - написал Харченко.

Так, по его словам, у предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях и не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения деятельности на весь период ограничений.

Харченко напомнил, что в случае продолжения работы, если она не запрещена условиями карантина, предприниматели имеют возможность платить только 50% от размера определенных местных сборов за весь период любых карантинных ограничений.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил введение усиленного карантина в столице с 20 марта.

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